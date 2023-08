Qualificazioni US Open 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money delle qualificazioni per gli US Open 2023, quarto slam della stagione. Saranno ben 18 i tennisti italiani a caccia del pass per il main draw. Nel maschile al via Passaro, Zeppieri, Brancaccio, Vavassori, Nardi, Cobolli, Bonadio, Fognini, Agamenone, Bellucci, Gigante, Gaio, Travaglia, Lavagno e Giannessi. Nel femminile invece ci saranno Lucrezia Stefanini, Sara Errani e Nuria Brancaccio. Il prize money complessivo dello Slam newyorchese è pari a 60 milioni di euro (considerando anche il tabellone principale). Il primo turno delle qualificazioni offre ai giocatori circa 20mila euro totali, bottino crescente sino ad arrivare al primo turno dell’ambito main draw. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari tra Atp e Wta.

COPERTURA TV

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI US OPEN 2023 (ATP E WTA)

PRIMO TURNO – € 20.243

SECONDO TURNO – € 31.744

TERZO TURNO – € 41.406