Qualificazioni Parigi 2024, tennistavolo: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche l’ITTF (International Table Tennis Federation) per quanto riguarda il tennistavolo. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 172 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà tre quote assicurate sia tra gli uomini che tra le donne, mentre saranno uno per genere gli Universality Places. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo tre donne e tre uomini. Ogni Paese potrà schierare due atleti per genere negli eventi individuali, un team di tre atleti ciascuno nelle gare a squadre maschili e femminili ed un team di due atleti nella gara a squadre miste. Ma come funzionano le qualificazioni? PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT TUTTI I REGOLAMENTI DI QUALIFICAZIONE QUALIFICAZIONI SQUADRE La prima occasione per qualificarsi a Parigi 2024 sarà ai Preolimpici Continentali a squadre, dove verrà assegnata una quota alla migliore Nazione di ciascun torneo (6 quote in tutto). Altre 8 quote saranno assegnate ai Paesi non ancora qualificati che raggiungeranno i quarti di finale ai Mondiali a squadre di Busan (Corea del Sud), in programma dal 16 al 25 febbraio 2024. Qualora una o più delle otto Nazioni ai quarti di finale fosse già qualificata ai Giochi, la quota o le quote inutilizzate verranno assegnate tramite il Ranking mondiale a squadre di marzo 2024 (aggiornato al termine dei Mondiali a squadre).

Per quanto riguarda le squadre miste, la vincitrice di ciascuno dei Preolimpici Continentali otterrà una quota per la gara mista (totale di 6 quote). Otterranno una quota ciascuno anche i Paesi semifinalisti al Torneo di Qualificazione Olimpica di marzo/aprile 2024 (totale di 4 coppie). Infine, otterranno una quota ciascuna delle 5 coppie meglio piazzate nel Mixed Doubles World Ranking aggiornato al 7 maggio 2024, non ancora qualificate, di Paesi diversi da quelli già qualificati. Da sottolineare che a Parigi 2024 dovranno gareggiare nel doppio misto atleti che fanno parte anche della formazione per la gara a squadre, nel rispettivo genere (se quel Paese si è qualificato per le gare a squadre).

QUALIFICAZIONI INDIVIDUALI

Innanzitutto, le Nazioni con una squadra qualificata otterranno due quote per gli eventi individuali, che saranno assegnate ai due atleti per genere di quel Paese meglio piazzati nel ranking mondiale pubblicato il 18 giugno 2024 (32 atleti in totale). Tramite i Preolimpici Continentali o tramite il Rankign mondiale individuale otterranno il pass per Parigi 2024 altri 22 atleti, sempre per genere. Fino a 15 atleti potranno inoltre qualificarsi tramite il Singles World Ranking aggiornato al 18 giugno 2024, rispettando il limite per Nazione. Inoltre, un Universality Place per genere verrà assegnato ad un Paese dalla Commissione Tripartita del CIO.

Quote continentali

Da sottolineare che, per ogni evento, andranno rispettate le quote continentali: 1 team per ciascun evento a squadre (maschile, femminile e misto) per Africa, Asia, Europa ed Oceania, 2 teams per ciascun evento a squadre per le Americhe (Nord America e Latino America), mentre per le gare individuali il limite è di 4 per l’Africa, 6 per Asia ed Europa, 1 per l’Oceania e 5 per le Americhe.

Quote per il Paese ospitante

La Francia, come detto sopra, avrà diritto a delle quote in quanto Paese ospitante. In particolare, una quota sarà assegnata al doppio misto meglio piazzato nel Mixed Doubles World Ranking al 7 maggio 2024, due quote agli uomini e due alle donne meglio piazzate nel rispettivo Ranking Mondiale Individuale aggiornato al 18 giugno 2024 e avrà diritto a schierare un team in ciascuna gara a squadre (maschile e femminile).

