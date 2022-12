Freccette, World Darts Championship 2023: il tabellone del torneo

Il tabellone completo dei World Darts Championship 2023, in programma all’Alexandra Palace di Londra dal 15 dicembre al 3 gennaio. Torna lo spettacolo del Mondiale di freccette targato PDC, con Peter Wright campione uscente e Gerwyn Price che invece è il campione 2021 e prima testa di serie di questa edizione. Non cambia il format, con i migliori 32 che entreranno in gara a partire dal secondo turno. Grande attesa anche per Michael van Gerwen, la cui vittoria ad Ally Pally manca addirittura dal 2019. Di seguito il tabellone completo del torneo con tutti gli abbinamenti e i possibili incroci.

IL TABELLONE

PRIMO TURNO PRELIMINARE

Luke Woodhouse v Vladyslav Omelchenko

Ryan Meikle v Lisa Ashton

Adam Gawlas v Richie Burnett

Simon Whitlock v Christian Perez

Jim Williams v Sebastian Bialecki

William O’Connor v Beau Greaves

Ritchie Edhouse v David Cameron

Alan Soutar v Mal Cuming

Jermaine Wattimena v Nathan Rafferty

Martin Lukeman v Nobuhiro Yamamoto

Ricky Evans v Fallon Sherrock

Adrian Lewis v Daniel Larsson

Keegan Brown v Florian Hempel

Cameron Menzies v Diogo Portela

Andrew Gilding v Robert Owen

Geert Nentjes v Leonard Gates

Mickey Mansell v Ben Robb

Keane Barry v Grant Sampson

Rowby-John Rodriguez v Lourence Ilagan

Danny Jansen v Paolo Nebrida

Steve Beaton v Danny van Trijp

Jamie Hughes v Jimmy Hendriks

Boris Krcmar v Toru Suzuki

Josh Rock v Jose Justicia

Niels Zonneveld v Lewy Williams

Mike De Decker v Jeff Smith

Karel Sedlacek v Raymond Smith

John O’Shea v Darius Labanauskas

Scott Williams v Ryan Joyce

Matt Campbell v Danny Baggish

Madars Razma v Prakash Jiwa

Martijn Kleermaker v Xicheng Han

SECONDO TURNO

(1) Gerwyn Price v Luke Woodhouse/Vladyslav Omelchenko

(32) Raymond van Barneveld v Ryan Meikle/Lisa Ashton

(16) Ryan Searle v Adam Gawlas/Richie Burnett

(17) Jose de Sousa v Simon Whitlock/Christian Perez

(8) James Wade v Jim Williams/Sebastian Bialecki

(25) Gabriel Clemens v William O’Connor/Beau Greaves

(9) Danny Noppert v Ritchie Edhouse/David Cameron

(24) Daryl Gurney v Alan Soutar/Mal Cuming

(4) Michael Smith v Jermaine Wattimena/Nathan Rafferty

(29) Martin Schindler v Martin Lukeman/Nobuhiro Yamamoto

(13) Joe Cullen v Ricky Evans/Fallon Sherrock

(20) Damon Heta v Adrian Lewis/Daniel Larsson

(5) Luke Humphries v Keegan Brown/Florian Hempel

(28) Vincent van der Voort v Cameron Menzies/Diogo Portela

(12) Dave Chisnall v Andrew Gilding/Robert Owen

(21) Stephen Bunting v Geert Nentjes/Leonard Gates

(2) Peter Wright v Mickey Mansell/Ben Robb

(31) Kim Huybrechts v Keane Barry/Grant Sampson

(15) Dimitri Van den Bergh v Rowby-John Rodriguez/Lourence Ilagan

(18) Krzysztof Ratajski v Danny Jansen/Paolo Nebrida

(7) Jonny Clayton v Steve Beaton/Danny van Trijp

(26) Brendan Dolan v Jamie Hughes/Jimmy Hendriks

(10) Nathan Aspinall v Boris Krcmar/Toru Suzuki

(23) Callan Rydz v Josh Rock/Jose Justicia

(3) Michael van Gerwen v Niels Zonneveld/Lewy Williams

(30) Mensur Suljovic v Mike De Decker/Jeff Smith

(14) Dirk van Duijvenbode v Karel Sedlacek/Raymond Smith

(19) Ross Smith v John O’Shea/Darius Labanauskas

(6) Rob Cross v Scott Williams/Ryan Joyce

(27) Mervyn King v Matt Campbell/Danny Baggish

(11) Gary Anderson v Madars Razma/Prakash Jiwa

(22) Chris Dobey v Martijn Kleermaker/Xicheng Han