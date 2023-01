Qualificazioni Olimpiadi Parigi 2024, ecco il calendario completo: tutte le date di tutti gli sport

Un sogno chiamato Olimpiadi di Parigi 2024. Chiusa l’edizione di Tokyo 2020 è già tempo di guardare alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto del 2024. Un percorso che è già iniziato e che raccoglie diverse insidie. Gli atleti vogliono esserci, ma andiamo a scoprire tutto quello che dovranno fare per qualificarsi. Di seguito vi proponiamo il calendario aggiornato, mese per mese, con tutti gli appuntamenti di ogni sport per non perdervi davvero nulla. Sportface.it vi accompagnerà con mano alla rassegna sportiva più importante dell’universo. Il calendario è in continuo aggiornamento.

PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

MAGGIO 2022

7 – Inizio periodo ranking Mountan Bike maschile e femminile

27 – Inizio periodo ranking Triathlon maschile e femminile

GIUGNO 2022

22 – Inizio periodo ranking skateboard maschile e femminile

24 – Inizio periodo ranking Judo maschile e femminile

26 – Triathlon Mondiali staffetta mista Montreal (la Nazione maschile e la Nazione femminile che vincono si qualificano)

LUGLIO 2022

9 – Ciclismo su pista inizio ranking olimpico

AGOSTO 2022

1 – Sollevamento pesi inizio ranking olimpico

1 – Ciclismo Bmx inizio ranking olimpico

6 – Equitazione Dressage Mondiali Herning (le sei migliori Nazioni esclusa la Francia si qualificano)

6 – Equitazione salto ad ostacoli Mondiali Herning (le cinque migliori Nazioni esclusa la Francia si qualificano)

14 – Tiro a volo inizio ranking olimpico

24 – Tiro a volo Europei Larnaca (i 2 migliori atleti e le 2 migliori atlete nelle gare di Trap e Skeet)

SETTEMBRE 2022

12 – Ranking volley maschile (le prime 24 esclusa la Francia giocano i preolimpici)

13 – Tiro a segno Europei Wroclaw 25/50 metri (i primi 2 atleti e le prime 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola)

14 – Ginnastica ritmica Mondiali Sofia (le prime 3 individualiste si qualificano al massimo un posto per Nazione, le 3 migliori squadre si qualificano)

14 – Equitazione concorso completo Mondiali Pratoni del Vivaro (le sette migliori squadre, esclusa la Francia)

22 – Basket femminile Mondiali Australia (la vincente si qualifica)

22 – Tiro a volo Mondiali Osijek (i 4 migliori atleti e le 4 migliori atlete nelle gare di Trap e Skeet)

24 – Surf Isa World Games Huntington Beach (la migliore Nazione al maschile e al femminile si qualifica)

29 – Equitazione salto ad ostacoli Nations Cup Barcellona (la migliore Nazione non ancora qualificata)

OTTOBRE 2022

12 – Tiro a segno Mondiali Il Cairo (i migliori 4 atleti e le migliori 4 atlete per ogni gara di carabina e pistola per un totale di 32 pass)

-Ciclismo su strada prova in linea e cronometro (inizio ranking olimpico)

17 – Ranking volley femminile (le prime 24 esclusa la Francia giocano i preolimpici)

29 – Ginnastica artistica Mondiali Liverpool (le 3 migliori squadre maschili e femminili, ogni squadra è composta da 5 atleti/e)

NOVEMBRE 2022

4 – Pallamano Europei femminili Slovenia/Macedonia/Montenegro (la vincente si qualifica)

– Rugby a sette inizio World Series (le prime quattro squadre maschili e le prime quattro femminili si qualificano)

DICEMBRE 2022

19 – Volley sorteggio gironi preolimpici maschili e femminili

GENNAIO 2023

1 – Beach Volley (inizio ranking olimpico)

1 – Equitazione, dressage (inizio ranking olimpico)

1 – Equitazione concorso completo (inizio ranking olimpico)

1 – Equitazione salto ad ostacoli (inizio ranking olimpico)

12 – Pallamano Mondiali maschili Polonia/Svezia (la vincente si qualifica)

MARZO 2023

1 – Nuoto, inizio periodo di qualificazione olimpica (standard e tempi olimpici per ogni gara)

5 – Tiro a segno Europei 10 metri Tallinn (i migliori 2 atleti e le migliori 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola)

APRILE 2023

3 – Scherma inizio ranking olimpico

MAGGIO 2023

1 – Badminton inizio ranking olimpico

– Surf Isa World Games (il migliore atleta e la migliore atleta di ogni continente si qualifica)

31 – Rugby a sette fine torneo World Series (le prime quattro squadre maschili e le prime quattro femminili si qualificano)

GIUGNO 2023

15 – Basket femminile Europei Israele/Slovenia (le prime 5 squadre si qualificano per il preolimpico)

21 – Tiro con l’arco mixed Giochi Europei Cracovia (la coppia vincente)

21 – Tiro a volo Giochi Europei Cracovia (il migliore atleta e la migliore atleta delle gare di Trap e Skeet)

21 – Tiro a segno Giochi Europei Cracovia (il migliore atleta e la migliore atleta per ogni gara di carabina e pistola)

LUGLIO 2023

14 – Tuffi, Mondiali Fukuoka (i migliori 12 e le migliori 12 di ogni gara olimpica, al massimo un posto per Nazione)

14 – Nuoto di fondo Mondiali Fukuoka (i migliori 3 le migliori 3 della 10km maschile e femminile)

14 – Pallanuoto Mondiali Fukuoka (le prime 2 squadre maschili e femminili si qualificano)

14 – Nuoto Mondiali Fukuoka staffette (le prime 3 Nazioni di ogni gara si qualificano)

25 – Tiro a volo Europei Leobersdorf (il migliore atleta e la migliore atleta nelle gare di Trap e Skeet)

28 – Tiro con l’arco Mondiali (le 3 migliori squadre maschili e femminili)

28 – Tiro con l’arco Mondiali (i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne a patto che non si siano già qualificati come Nazione)

AGOSTO 2023

3 – Mountain Bike Mondiali Glasgow (la Nazione maschile e femminile vincitrice delle prove Elite Race e delle prove Under 23 Elite Race)

3 – Ciclismo Bmx Mondiali Glasgow (la Nazione maschile e femminile vincitrice)

3 – Ciclismo su strada Mondiali Glasgow prova in linea (le prime 2 Nazioni maschili e femminili si qualificano)

3 – Ciclismo su strada Mondiali Glasgow cronometro (le prime 10 Nazioni maschili e femminili si qualificano)

– Hockey su prato Europei maschili e femminili (la vincente maschile e la vincente femminile)

– Ginnastica ritmica Mondiali (le migliori 14 individualiste si qualificano, al massimo 2 quote per Nazione, le migliori 5 squadre si qualificano)

9 – Equitazione concorso completo Europei Pin du Haras (le due migliori squadre)

– Arrampicata Boulder e Lead Mondiali Berna (i primi 3 atleti uomini e le prime 3 atlete donne si qualificano)

– Arrampicata Speed Mondiali Berna (i primi 2 atleti uomini e le prime 2 atlete donne si qualificano)

10 – Vela Mondiali The Hague (107 pass suddivisi così: 45 uomini, 45 donne e 17 mixed)

14 – Tiro a volo Mondiali (i migliori 4 atleti e le migliori 4 atlete per le gare di Trap e Skeet)

14 – Tiro a segno Mondiali (i migliori 4 atleti e le migliori 4 atlete per ogni gara di carabina e pistola per un totale di 32 pass)

23 – Canoa sprint Mondiali Duisburg (81 pass maschili e 81 pass femminili)

25 – Basket maschile Mondiali Giappone/Indonesia/Filippine (le prime 2 squadre europee)

SETTEMBRE 2023

– Surf World League Championship Tour (i primi 10 atleti e le prime 8 atlete si qualificano)

3 – Canottaggio Mondiali Serbia (Singolo: 9 carte maschili e 9 femminili; Due senza: 11 carte maschili e 11 carte femminili; Doppio: 11 carte maschili e 11 femminili; Doppio pesi leggeri: 7 carte maschili e 7 femminili; Quattro senza: 7 carte maschili e 7 femminili; Quattro di coppia: 7 carte maschili e 7 femminili; Otto: 5 carte maschili e 5 femminili)

-Equitazione salto ad ostacoli Europei Milano (le prime 3 Nazioni non ancora qualificate)

16 – Preolimpici volley femminile (3 gironi con 8 squadre ciascuno, le prime 2 di ogni girone si qualificano)

16 – Lotta Mondiali Krasnoyarsk (i primi 5 e le prime 5 di ogni categoria maschile e femminile per un totale di 90 pass. Le categorie maschili sono 12 (6 lotta libera e 6 greco-romana) mentre quelle femminile 6 (lotta libera)

19 – Canoa slalom Mondiali Lee Valley (i vincitori e le vincitrici di ogni specialità)

23 – Break dance Mondiali in Belgio (il vincitore e la vincitrice si qualificano)

30 – Preolimpici volley maschile (3 gironi con 8 squadre ciascuno, le prime 2 di ogni girone si qualificano)

OTTOBRE 2023

1 – Ginnastica artistica Mondiali Anversa squadre (le 9 migliori squadre maschili e femminili che ancora non si sono qualificate, ogni squadra è composta da 5 atleti/e)

1 – Ginnastica artistica Mondiali Anversa individualisti (i primi 3 Paesi, quindi dal 13esimo posto in poi, non qualificati nella gara a squadre avranno 3 individualisti e 3 individualiste qualificati/e di diritto. In più gli 8 migliori All-Around e le 14 migliori All-Around, in più i finalisti di ogni attrezzo al maschile e al femminile per un totale di 4 donne e 6 uomini)

– Ciclismo su strada prova in linea (fine ranking olimpico maschile e femminile, Nazioni dalla 1 alla 5: 4 atleti – Nazioni dalla 6 alla 10: 3 atleti – Nazioni dalla 11 alla 20: 2 atleti – Nazioni dalla 21 alla 45: 1 atleta

– Ciclismo su strada cronometro (fine ranking olimpico maschile e femminile, Nazioni dalla 1 alla 25: 1 atleta)

NOVEMBRE 2023

1 – Ranking Basket3X3 (le 3 migliori squadre maschili e le 3 migliori squadre femminili)

9 -Ginnastica trampolino Mondiali Birmingham (i primi 8 atleti e le prime 8 atlete si qualificano)

*2023 – Mondiali Tiro con l’arco (le 3 migliori coppie maschili e femminili)

DICEMBRE 2023

– Pallamano Mondiali femminili Danimarca/Norvegia/Svezia (la vincente si qualifica)

16 – Taekwondo Grand Slam Championship Series Wuxi (i vincitori e le vincitrici di ognuna delle cinque categorie si qualificano)

31 – Ranking boxe (i primi 6 atleti e le prime 6 atlete di ogni categoria si qualificano per un totale di 42 pass maschili e 36 pass femminili)

31 – Equitazione Dressage (fine ranking Olimpico, i primi 2 atleti non qualificati di ogni continente)

31 – Equitazione concorso completo (fine ranking Olimpico, i primi 2 atleti non qualificati di ogni continente)

31 – Equitazione salto ad ostacoli (fine ranking Olimpico, i primi 2 atleti non qualificati di ogni continente)

GENNAIO 2024

6 – Taekwondo ranking (i 5 migliori atleti e le 5 migliori atlete delle quattro categorie – 58, 68, 80 e 80+kg al maschile e 49, 57, 67 e 67+kg al femminile, si qualificano. Al massimo un atleta di ogni Nazione per gara)

12 – Pallamano Europei maschili in Germania (la vincente si qualifica)

– Hockey su prato Preolimpici maschili e femminili (le prime 3 squadre maschili e le prime 3 squadre femminili)

FEBBRAIO 2024

2 – Nuoto sincronizzato Mondiali Doha (le 5 migliori squadre)

2 – Tuffi Mondiali Doha (i migliori 12 e le migliori 12 di ogni gara olimpica, al massimo un posto per Nazione)

2 – Nuoto di fondo Mondiali Doha (i migliori 13 e le migliori 13 della 10km maschile e femminile)

2 – Pallanuoto Mondiali Doha (le migliori 4 squadre maschili non ancora qualificate e le migliori 2 squadre femminili non ancora qualificate)

2 – Nuoto Mondiali Doha staffette (le prime 13 Nazioni di ogni gara si qualificano, sono escluse le 3 già qualificate tramite i Mondiali di Fukuoka)

– Basket femminile preolimpici (le prime 3 di ogni preolimpico si qualificano o le prime 2 nei gironi in cui c’è la Francia e la vincitrice del Mondiale 2022)

16 – Tennis tavolo Mondiali Busan (le prime 8 Nazioni maschili e femminili si qualificano)

26 – Tennis tavolo ranking (la Nazione maschile e la Nazione femminile col ranking più alto non ancora qualificata si qualifica)

MARZO 2024

11 – Pallamano tre tornei Preolimpici maschili (le prime 2 squadre di ogni torneo si qualificano)

– Taekwondo qualificazione olimpica europea (i primi 2 e le prime 2 di ogni categoria si qualificano per un totale di 8 uomini e 8 donne)

– Tiro a segno Europei Gyor 10 metri (i migliori 2 atleti e le migliori 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola)

25 – Triathlon ranking staffetta mista (le 6 migliori squadre maschili e le 6 migliori squadre femminili non ancora qualificate)

31 – Ranking boxe (per ogni categoria deve essere qualificato almeno un atleta e un’atleta di ogni continente e del paese ospitante)

APRILE 2024

1 – Scherma fine ranking olimpico (le prime 4 Nazioni di ogni arma si qualificano, in più si qualificano la migliore europea, la migliore africana, la migliore americana e la migliore asiatica-oceanica, dalla quinta alla sedicesima posizione)

4 – Lotta preolimpico Europeo (i primi 2 atleti e le prime 2 atlete di ogni categoria si qualificano per un totale di 24 carte olimpiche maschili e 12 carte olimpiche femminili)

8 – Pallamano tre tornei Preolimpici femminile (le prime 2 squadre di ogni torneo si qualificano)

14 – Ciclismo su pista, fine ranking olimpico (Team sprint: le prime 8 Nazioni maschili e femminili, 3 atleti a Nazione – Sprint e Keirin: le prime 7 Nazioni maschili e femminili – Inseguimento a squadre: le prime 10 Nazioni maschili e femminili, 4 atleti a Nazione – Madison: le prime 5 Nazioni maschili e femminili, 2 atleti a Nazione – Omnium: le prime 7 Nazioni maschili e femminili)

28 – Sollevamento pesi fine ranking (i primi 10 atleti e le prime 10 atlete di ogni categoria, al massimo un atleta per Nazione. Le categorie sono 5 al maschile (61, 73, 89, 102, +102kg) e 5 al femminile (49, 59, 71, 81, +81 kg) In più il migliore atleta e la migliore atleta di ogni continente fuori dalle prime 10 posizioni di ogni categoria)

30 – Badminton ranking maschile, femminile e misto (SINGOLARISTI: i primi 35 uomini e le prime 35 donne eleggibili, DOPPISTI: le prime sedici coppie maschili e le prime sedici coppie femminili. DOPPIO MISTO: le prime sedici coppie eleggibili)

MAGGIO 2024

– Surf Isa World Games (il migliore atleta di ogni continente si qualifica, le sette migliori atlete al femminile si qualificano e anche la migliore Nazione in generale, sia al maschile che al femminile)

6 – Tennistavolo qualificazioni continentali singolare (22 atleti maschili e 22 atlete femminili si qualificano)

9 – Lotta preolimpico Mondiale (i primi 3 atleti e le prime 3 atlete di ogni categoria si qualificheranno per un totale di 36 pass maschili e 18 femminili)

19 – Canottaggio Lucerna regata finale qualificazione olimpica (Singolo: 2 carte maschili e 2 femminili; Due senza: 2 carte maschili e 2 femminili; Doppio: 2 carte maschili e 2 femminili; Doppio pesi leggeri: 2 carte maschili e 2 femminili; Quattro senza: 2 carte maschili e 2 femminili; Quattro con: 2 carte maschili e 2 femminili; Otto: 2 carte maschili e 2 femminili)

– Boxe preolimpico Mondiale (i primi 2 atleti e le prime 2 atlete di ogni categoria si qualificano per un totale di 14 pass maschili e 12 pass femminili)

27 – Ranking Triathlon maschile e femminile (i primi 26 atleti e le prime 26 atlete si qualificano. In più l’atleta successivo, di ogni continente, che ha la classifica migliore si qualifica sia al maschile che al femminile)

28 – Ranking Mountain Bike maschile e femminile (le prime 8 Nazioni maschili e femminili hanno diritto a due atleti/e, le Nazioni dal nono al diciannovesimo posto hanno diritto ad un atleta uomo e un’atleta donna)

GIUGNO 2024

2 – Ciclismo Bmx fine ranking olimpico (le prime 10 nazioni così suddivise: le prime 2 nazioni 3 atleti e 3 atlete, dalla terza alla quinta 2 atleti e 2 atlete, dalla sesta alla decima un atleta e un’atleta)

9 – Tiro a volo fine ranking olimpico (il migliore atleta e la migliore atleta non qualificati di Trap e Skeet)

10 – Ranking Beach volley (le 17 migliori coppie maschili e le 17 migliori coppie femminili)

10 – Ranking Tennis (i primi 56 della classifica Atp e le prime 56 della classifica Wta, massimo 4 atleti/e per nazione)

17 – Ranking volley femminile (le 5 squadre col ranking più alto non qualificate, principio di universalità)

17 – Ranking Golf maschile (i primi 59, al massimo quattro rappresentanti per Nazione e deve essere garantito un atleta per ogni continente)

17 – Ranking pentathlon (i primi 6 atleti e le prime 6 atlete ancora non qualificati/e)

18 – Ranking tennistavolo singolare (i primi 32 atleti e le prime 32 atlete si qualificano)

23 – Fine ranking judo maschile e femminile (i 17 migliori uomini e le 17 migliori donne per ognuna delle 7 categorie maschili e femminili, al massimo una quota a Nazione per ogni categoria. In più altri 13 posti europei maschili e 12 posti europei femminili, anche qui al massimo un posto per ogni Nazione)

23 – Fine ranking skateboard maschile e femminile (i migliori 40 atleti e le migliori 40 atlete, al massimo 3 atlete per Nazione)

23 – Nuoto, fine periodo di qualificazione olimpica (standard e tempi olimpici per ogni gara, al massimo due atleti e due atlete per Nazione per ogni gara)

24 – Ranking Golf femminile (le prime 59, al massimo quattro rappresentanti per Nazione e deve essere garantita un’atleta per ogni continente)

24 – Ranking volley maschile (le 5 squadre col ranking più alto non qualificate, principio di universalità)

*DAT E E GIORNI DA DEFINIRE

1 luglio 2022-23 giugno 2024 – Beach volley Tornei preolimpici continentali (5 coppie maschili e 5 coppie femminili)*

2023 – Mondiali Beach Volley (Coppia maschile e coppia femminile vincitrice si qualificano)*

settembre-dicembre 2023 – ARRAMPICATA Boulder e Lead tornei di qualificazione continentali (il vincente e la vincente di ogni torneo si qualificano)*

settembre-dicembre 2023 – ARRAMPICATA Speed tornei di qualificazione continentali (il vincente e la vincente di ogni torneo si qualificano)*

marzo-giugno 2024 – ARRAMPICATA Boulder e Lead serie di qualificazione olimpica (i primi 10 atleti uomini e le prime 10 atlete donne si qualificano)*

marzo-giugno 2024 – ARRAMPICATA Speed serie di qualificazione olimpica (i primi 5 atleti uomini e le prime 5 atlete donne si qualificano)*

BREAK DANCE – Europei (il vincitore e la vincitrice si qualificano)*

BREAK DANCE – Preolimpico tra marzo 2024 e giugno 2024 (i primi 7 uomini e le prime 7 donne)

2024 – Basket 3X3 primo preolimpico (le 8 migliori squadre del ranking non qualificate partecipano, chi vince al maschile e al femminile si qualifica)*

2024 – Basket3X3 secondo preolimpico (vincente maschile e vincente femminile)*

2024 – Basket 3X3 terzo preolimpico (3 squadre maschili e 3 squadre femminili)*

BADMINTON ranking maschile, femminile e misto 30 aprile 2024 frutto dei risultati dal 1 maggio 2023 al 28 aprile 2024

BASKET quattro preolimpici maschile (ad ogni preolimpico partecipano 6 squadre, la vincente di ogni preolimpico si qualifica)*

BOXE maschile Mondiali 2023 (i finalisti delle 13 categorie si qualificano per un totale di 26 pass)*

BOXE femminile Mondiali 2023 (le finaliste delle 10 categorie si qualificano per un totale di 20 pass)*

CANOA SPRINT preolimpico europeo (8 pass maschili e 8 femminili)

CANOA SLALOM preolimpico 2024 (3 pass maschili e 3 femminili)

CANOA SLALOM preolimpico europeo (il vincitore e la vincitrice)

CANOTTAGGIO regate qualificazioni continentale (Singolo: 3 carte maschili e 3 femminili; Doppio pesi leggeri: 2 carte maschili e 2 femminili)

CICLISMO BMX Mondiali 2024 (la Nazione maschile e femminile vincitrice)

EQUITAZIONE Dressage Europei Riesenbeck 2023 (le tre migliori squadre)

EQUITAZIONE Dressage evento di qualificazione olimpica (la migliore squadra non ancora qualificata)

EQUITAZIONE Concorso completo eventi di qualificazione olimpica Gruppi C, F, G (le tre migliori squadre non ancora qualificate)

EQUITAZIONE salto ad ostacoli evento di qualificazione olimpica Gruppi C, F, G (le sei migliori squadre non ancora qualificate, due per gruppo)

EQUITAZIONE salto ad ostacoli Nations Cup Final 2023 (la migliore Nazione non ancora qualificata)

GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo 2024 individuale tra GENNAIO e MARZO 2024 (i/le due migliori di ogni attrezzo per un totale di 8 donne e 12 uomini)

GINNASTICA ARTISTICA Europei 2024 tra APRILE e MAGGIO 2024 (il migliore e la migliore atletica All-Around non ancora qualificata)

GINNASTICA RITMICA Europei 2024 (la migliore individualista e la migliore squadra non ancora qualificata)*

GINNASTICA trampolino World Cup Series (i primi 4 atleti e le prime 4 atlete si qualificano)

GINNASTICA trampolino Europei 2024 (il vincitore e la vincitrice si qualificano)

NUOTO SINCRONIZZATO Europei (la migliore squadra)

PALLANUOTO Europei Tel Aviv 2024 (la migliore squadra maschile e la migliore squadra femminile non ancora qualificate)

PENTATHLON Finali Coppa del Mondo 2023 (il vincitore maschile e la vincitrice femminile)*

PENTATHLON Europei 2023 (gli 8 migliori atleti e le 8 migliori atlete, al massimo uno/a per Nazione)*

PENTATHLON Mondiali 2023 (i 3 migliori atleti e le 3 migliori atlete ancora da qualificare)

RUGBY A SETTE Europei 2023 (la squadra vincente maschile e femminile si qualifica)*

RUGBY A SETTE torneo ripescaggio olimpico (dodici partecipanti al maschile e al femminile, due squadre europee al maschile e al femminile, la squadra che vince il torneo maschile e quello femminile si qualifica)*

TENNIS TAVOLO qualificazioni continentali europee (la migliore squadra maschile e femminile si qualifica)*

TIRO A SEGNO Torneo di qualificazione olimpica europea (i migliori 2 atleti e le migliori 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola)*

TIRO A SEGNO Torneo di qualificazione olimpica mondiale (i migliori 2 atleti e le migliori 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola)*

TIRO A VOLO Europei 2024 (il migliore atleta e la migliore atleta per le gare di Trap e Skeet)*

TIRO A VOLO Torneo qualificazione olimpica (i 2 migliori atleti e le 2 migliori atlete per ogni gara di Trap e Skeet)*

TIRO CON L’ARCO Europei (la migliore squadra maschile e femminile)*

TIRO CON L’ARCO torneo di qualificazione olimpica (le tre migliori squadre non qualificate)*

TIRO CON L’ARCO ranking (le due migliori squadre maschili e femminili)*

TIRO CON L’ARCO individuale Europei (2 migliori donne, 2 migliori uomini)*

TIRO CON L’ARCO torneo qualificazione continentale (3 migliori donne, 3 migliori uomini)*

TIRO CON L’ARCO torneo qualificazione Mondiale finale (2 migliori donne, 2 migliori uomini)*

TRIATHLON Mondiali staffetta mista Amburgo 2023 (la Nazione maschile e la Nazione femminile che vincono si qualificano)*

TRIATHLON staffetta mista qualificazione olimpica 2024 (le prime 2 Nazioni maschili e le prime 2 Nazioni femminili si qualificano)*

TUFFI Europei 2024 (i vincitori e le vincitrici delle quattro gare olimpiche)

VELA Ilca World Championships 6 e 7 (le migliori 7 Nazioni maschili e femminili non ancora qualificate)

VELA qualificazioni olimpiche europee (12 pass maschili e 12 pass femminili)

VELA Last Chance Regatta 2024 (ultimi 39 pass)