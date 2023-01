World Darts Championship 2023: Smith campione del mondo, si prende la rivincita su Van Gerwen

Bully Boy è campione del mondo di freccette. Michael Smith si prende la sua rivincita e si toglie di dosso l’etichetta del giocatore forte ma perdente, trionfando al World Darts Championship a Londra per la prima volta in carriera, dopo aver sfiorato il successo l’anno scorso e quattro anni fa. Il britannico, facendo esaltare il pubblico dell’Alexandra Arena, ha battuto in finale la leggenda Michael Van Gerwen, con il punteggio di 7-4, vendicando la sconfitta nell’atto conclusivo subita dall’olandese nel 2019, e aggiudicandosi il Sid Waddel Trophy e il montepremi destinato al vincitore del torneo di 500,000£.

La sfida è emozionante fin dall’inizio, con tantissimi 180 da entrambi i giocatori e un secondo set da favola. Michael Smith infatti riesce a vincere il terzo leg con 9 freccette, realizzando il leg perfetto con Van Gerwen che si era peraltro fermato alla nona freccetta, rendendo questo leg irripetibile o quasi, quindi l’inglese chiude poi il set sull’1-3 e portandosi sull’1-1 complessivo. Sulle ali dell’entusiasmo dunque il beniamino di casa porta a casa anche il terzo set, conquistandolo con un solido 3-1. Van Gerwen tuttavia non si fa abbattere dal buon momento dell’avversario e nel quarto set reagisce, vincendo nettamente il parziale per 3-0. Dopo quattro set, quindi, la partita è in perfetta parità sul 2-2.

Da qui in poi regna l’equilibrio a Londra, con van Gerwen che si aggiudica il quinto set per 3-2, ma viene subito ripreso nel set successivo da Smith. Nel settimo set poi grande rimonta di Smith, da due a zero sotto, che si porta dunque sul 4-3. Da lì in poi grande calo di van Gerwen, che perde i successivi due set 3-1 e 3-0 e va sotto 6-3. L’olandese però reagisce nel decimo set e vince di misura 3-2, rimanendo in partita e portandosi sul 4-6 nel conteggio dei set. Ma nell’undicesimo set, la svolta: Smith recupera sul 2-2 e serve per il match, stavolta sfrutta gli errori dell’olandese e realizza il suo sogno.