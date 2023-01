Qualificazioni Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 10 gennaio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco della seconda giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2023. Ben undici gli azzurri in campo a caccia del pass per il secondo turno e dunque della possibilità di proseguire il loro percorso a Melbourne. La maggior parte sono uomini, con Nardi e Cobolli sotto i riflettori, ma scenderanno in campo anche Errani e Stefanini. Ecco quindi gli orari relativi agli azzurri impegnati, mentre QUI trovate il programma completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

GLI ITALIANI IN CAMPO

Ore 00:00 – Errani vs Jang (Court 3)

Ore 00:00 – (13) Passaro vs Rosol (Court 6)

Ore 00:00 – Stefanini vs Zakharova (Court 7)

Ore 00:00 – Bellucci vs Wu (Court 8)

Ore 00:00 – Zeppieri vs Rodriguez Taverna (Court 12)

2°match dalle 00:00 – Cobolli vs Krueger (Court 6)

2°match dalle 00:00 – (23) Nardi vs Escobedo (Court 16)

3°match dalle 00:00 – Vavassori vs Nava (Court 5)

4°match dalle 00:00 – Marcora vs (5) Varillas (Court 15)

5°match dalle 00:00 – Pellegrino vs (31) Guinard (Court 12)

5°match dalle 00:00 – Brancaccio vs (26) Agamenone (Court 16)