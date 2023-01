Australian Open 2023, il tabellone di qualificazione maschile: sedici azzurri a caccia del main draw

Si inizia a fare sul serio a Melbourne Park, dove quest’oggi sono stati sorteggiati i due tabelloni di qualificazione degli Australian Open 2023. In campo maschile la pattuglia, come sempre negli ultimi anni, è davvero folta. Sono ben sedici gli azzurri che proveranno a raggiungere il main draw cercando di superare gli ostici tre turni in programma. Tra questi, ovviamente tanti giovani in ascesa che abbiamo imparato a conoscere nel corso del 2022. Cinque i nostri rappresentanti compresi nel seeding, a partire da Marco Cecchinato, che è la testa di serie numero due. Di seguito tutti gli spot degli italiani. QUI il tabellone completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

GLI SPOT DEGLI ITALIANI

(2) Cecchinato vs Purcell

Dzumhur vs Kuzmanov

Olivo vs Bolt

Ritschard vs (22) Arnaldi

(4) Gomez vs Broady

Struff vs Shevchenko

(WC) Schoolkate vs Coppejans

Brancaccio vs (26) Agamenone

(5) Varillas vs Marcora

Galarneau vs Peniston

Kukushkin vs Duckworth

(WC) Sekulic vs (30) Watanuki

(6) Kudla vs Jasika

Kovacevic vs Taberner

Kozlov vs Krutykh

Mager vs (32) Misolic

(8) Van Rijthoven vs Riedi

Rodriguez Taverna vs Zeppieri

Jubb vs Svrcina

Kicker vs (17) Delbonis

(10) Gombos vs Sugita

Vavassori vs Nava

Jarry vs Virtanen

Moreno de Alboran vs Skatov

(11) Kotov vs Olivieri

Laaksonen vs Bonadio

Noguchi vs (WC) Winter

Escobedo vs (23) Nardi

(12) Stricker vs Stebe

Krueger vs Cobolli

Ferreira Silva vs Klahn

Couacaud vs (28) Grenier

(13) Passaro vs Rosol

Wu vs Bellucci

Darderi vs Ficovich

(WC) Sweeny vs (27) Kopriva

(15) Rodionov vs Ionel

Maestrelli vs Andreev

Zekic vs Barrios Vera

(WC) Jin vs (20) Bergs

(16) Verdasco vs Serdarusic

Marozsan vs Shang

Escoffier vs Piros

Pellegrino vs (31) Guinard