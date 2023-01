Paolini-Tig oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Patricia Maria Tig nel primo turno del torneo WTA 250 di Hobart 2023 (cemento outdoor). La toscana è in cerca di riscatto dopo aver iniziato la stagione senza riuscire a superare le qualificazioni ad Adelaide. L’urna le ha posto di fronte l’esperta rumena, entrata in tabellone in virtù del ranking protetto. Quest’ultima è classificata ben oltre le prime settecento giocatrici del mondo a causa degli infortuni. In carriera, tuttavia, è stata capace di ottenere un best ranking di numero 56 ed anche un titolo a livello di circuito maggiore. Paolini partirà nettamente favorita stando a guardare le quote dei bookmakers. La partita, tuttavia, nasconde più di qualche insidia. La rumena infatti, se lasciata in pace dai problemi fisici, è una tennista in grado di esprimersi su alti livelli specialmente, a maggior ragione su campi molto veloci come quelli del Domain Tennis Centre.

Paolini e Tig scenderanno in campo oggi (lunedì 9 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo match di giornata sul Centre Court. Prima di loro lo scontro tra la lucky loser cinese Wang Xinyu e la wild card australiana Olivia Gadecki, che daranno avvio alle ostilità non prima delle ore 08:30 italiane (le 18:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Paolini e Tig. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione oceanica, ultimo appuntamento prima degli Australian Open.