Prosecuzione Musetti-Kovalik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Jozef Kovalik nella prosecuzione del match di secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. La sfida, iniziata in ritardo a causa della pioggia, è stata sospesa per oscurità. Ciò non è stato per forza un male per Musetti, che aveva perso il primo set per 6-3 ed aveva rischiato anche ad inizio secondo (1-1 40-40) salvo poi issarsi rapidamente sul 4-1. Lorenzo dovrà dunque continuare su questa strada e cercare di non ripetere gli errori commessi nel primo set. Kovalik è infatti un avversario particolarmente ostico, soprattutto su terra rossa, e tenterà di approfittare di ogni singola occasione.

Musetti e Kovalik torneranno in campo per la prosecuzione del loro match oggi (giovedì 27 luglio). I due giocatori sono pianificati come come terzo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prosecuzione del match di secondo turno tra Musetti e Kovalik attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.