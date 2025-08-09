Jannik Sinner avanza agevolmente al Masters 1000 di Cincinnati contro Galan, out a sorpresa invece Lorenzo Musetti.

Dove ci eravamo interrotti… Jannik Sinner torna in campo dopo lo storico trionfo di Wimbledon e lo fa vincendo al secondo turno di Cincinnati. Il tennista altoatesino, che non giocava dal 13 luglio, non ha avuto bisogno di rodaggio per eliminare agevolmente Galan a Cincinnati in un match durato 59′.

Il quattro volte campione Slam ha battuto il tennista colombiano in due set (6-1; 6-1). Un successo agevole che lo proietta al terzo turno del Masters 1000 statunitense.

Non vale lo stesso discorso, invece, per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano non è riuscito a superare Bonzi. Il match si è concluso poco prima dell’inizio di quello di Jannik. Il carrarese ha perso in tre set contro l’avversario francese (5-7; 6-4; 7-6 (4)).

Non ci sarà dunque il derby tra Jannik e Lorenzo ai quarti.

Sinner batte Galan e si qualifica al terzo turno: chi affronterà e quando

Al terzo turno, Jannik Sinner affronterà il vincente dell’incontro tra Sebastian Baez e Gabriel Diallo.

La sfida si disputerà nella giornata di lunedì, l’orario è ancora da definire.