Tabellone Wta Amburgo 2023: Vekic prima favorita, Paolini e Trevisan ai nastri di partenza

Il tabellone del WTA 250 di Amburgo 2023, con Jasmine Paolini e Martina Trevisan a caccia di un buon risultato. La prima sarà la quarta forza del torneo tedesco, mentre Martina – scesa in classifica negli ultimi mesi – dovrà provare a fare un buon risultato senza far parte del seeding. Il sorteggio senza dubbio è stato migliore rispetto quanto accaduto a Palermo, quando è dovuta scendere in campo all’esordio contro la prima favorita Kasatkina. Di seguito il tabellone completo, che vede Donna Vekic come numero uno.

TABELLONE PRINCIPALE WTA 250 AMBURGO

PRIMO TURNO

(1) Vekic vs Hunter

(WC) Noha Akigue vs Pigossi

Trevisan vs Kalieva

Rakhimova vs (8) Osorio

(3) Pera vs (Q)

Kanepi vs (Q)

Shnaider vs (Q)

(Q) vs (5) Grabher

(6) Putintseva vs (Q)

(WC) Niemeier vs (WC) Seidel

Carle vs Korpatssch

(Q) vs (4) Paolini

(7) Rus vs Timofeeva

Tomova vs Podoroska

Schmiedlova vs Udvardy

Lys vs (2) Sherif