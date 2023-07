Nuoto, Mondiali Fukuoka 2023: Carraro in semifinale nei 200 rana, Morini avanti nei 100 sl

La quinta giornata di batterie dei Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka sorride a Sofia Morini e Martina Carraro, qualificate rispettivamente alla semifinale dei 100 stile libero e dei 200 rana, ma non a Matteo Restivo e Lorenzo Mora, eliminati nei 200 dorso, e alla 4×200 stile libero femminile che manca l’accesso alla finale. Prima semifinale mondiale in carriera per Sofia Morini che supera il turno dei 100 stile libero, nuotando in 54″50 che vale il tredicesimo tempo d’ingresso al penultimo atto. Una prova che la rende “orgogliosa” con un tempo “discreto, considerando che avevo finalizzato la preparazione per il Settecolli. Oggi pomeriggio mi divertirò”. Il miglior tempo è dell’atleta di Hong Kong e vice campionessa olimpica Siobhan Haughey in 53″15, dieci centesimi meglio della statunitense Abbey Weitzeil in 53″25, mentre l’oro di Tokyo, l’australiana Emma McKeown è terza in 53″40.

Promossa Martina Carraro che si qualifica alla semifinale dei 200 rana col tredicesimo posto in 2’26″10, in una gara che ha visto la rinuncia di Lisa Angiolini per il riacutizzarsi di un fastidio alla spalla. Dopo i 100 sotto le aspettative, la ligure ammette di aver “fatto delle considerazioni con Cesare (Casella ndr) sulla preparazione. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, perché all’inizio dell’anno pensavo di incentrare tutto sui 200 e di non disputare qui i 100. Sono comunque contenta di questa qualificazione: ci voleva e nel pomeriggio conto di nuotare meglio. Non sarà facile accedere alla finale”.

Non arrivano pass nei 200 dorso, dove Matteo Restivo è diciassettesimo (1’58″57) e primo degli esclusi, mentre Lorenzo Mora, chiude ventitreesimo (1’59″99). Il miglior tempo della gara è stato segnato dall’australiano Bradley Woodward, con 1’57″14. L’Italia manca la finale della 4×200 stile libero femminile. Il quartetto azzurro composto da Sofia Morini (col primato personale di 1’59″36), Costanza Cocconcelli (2’00″70), Sara Franceschi (1’59″30) ed Emma Virginia Menicucci (2’00”77) ha concluso le batterie con il tempo di 8’00″13 che vale il dodicesimo posto. La migliore prestazione è stata degli Stati Uniti, in 7’46″36.