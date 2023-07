LIVE – Musetti-Kovalik, secondo turno Atp Amburgo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Kovalik, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Amburgo 2023 (terra battuta). Esordio sul velluto per il carrarino, che ha inaugurato la difesa del titolo annientando il qualificato svedese Elias Ymer. Sulla sua strada adesso c’è il lucky loser slovacco, subentrato in tabellone al posto del peruviano Juan Pablo Varillas. Kovalik ha approfittato subito della chance e al primo turno ha fatto fuori a sorpresa il qualificato brasiliano Thiago Seyboth Wild, grande protagonista allo scorso Roland Garros. Con Musetti non c’è alcun precedente da registrare a qualsiasi livello. Sarà proprio l’azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’obiettivo per Lorenzo dovrà essere quello di cercare di sprecare meno energie possibili in vista di un quarto di finale teoricamente molto impegnativo. Al prossimo round, infatti, troverebbe uno tra il serbo Laslo Djere oppure l’argentino Guido Pella, entrambi grandi esperti di questa superficie. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Kovalik pianificati come come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Campo M1 con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

