Prosecuzione Murray-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Andy Murray affronterà Stefanos Tsitsipas al secondo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Lo scozzese si è dovuto fermare sul più bello ieri sera, dopo aver vinto il terzo set ed essersi portato avanti due parziali a uno. Un match davvero di alta fattura, con uno Tsitsipas dominante con il dritto nel primo set e improvvisamente calato da inizio secondo set in poi. Murray, dal canto suo, è sempre lì pronto a sfruttare le occasioni e non molla un quindici che sia uno. In palio ci sarà il serbo Laslo Djere, che un po’ a sorpresa ha estromesso dal torneo il giovane statunitense Ben Shelton, il quale ha dimostrato di essere ancora un po’ acerbo su superfici diverse dal cemento outdoor.

Murray e Tsitsipas scenderanno in campo per proseguire il loro incontro interrotto sul 6-7 7-6 6-4 venerdì 7 luglio come secondo match dalle ore 14:30 sul Centre Court.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.