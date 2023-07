Tour de France 2023, settima tappa Mont-de-Marsan – Bordeaux oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 propone oggi la settima tappa, la Mont-de-Marsan – Bordeaux di 169,9 chilometri. Dopo la due giorni pirenaica, i corridori tornano a respirare con una frazione sulla carta adatta alle ruote veloci del gruppo. Jasper Philipsen cercherà quindi il tris, dopo aver conquistato le uniche due volate finora andate in scena. Attenzione però ai colpi di scena, di seguito tutte le opzioni per seguire la corsa.

SEGUI IL LIVE DELLA TAPPA

SETTIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – La settima tappa partirà dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo che i corridori avranno affrontato la fase di trasferimento. L’arrivo è stato programmato tra le 17:05 e le 17:25, in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la frazione in diretta tv integrale su Eurosport, mentre su Rai2 la diretta inizierà alle ore 14:45. La diretta streaming invece sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour de France 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.