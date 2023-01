Prosecuzione Fognini-Kokkinakis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Fabio Fognini tenterà l’impresa contro Thanasi Kokkinakis nel primo turno dell’Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Il match è stato interrotto per pioggia nel terzo set, ma le speranze dell’azzurro sono ridotto all’osso. Kokkinakis conduce infatti 6-1 6-2 4-2 ed ha due palle break per andare a servire per un posto al secondo turno. In teoria dovrebbe essere una formalità per l’australiano, ma con Fabio mai dire mai. Certo è che servirà un atteggiamento diverso rispetto a quello odierno, un tennis diverso e anche un pizzico di fortuna. L’impressione è che non dipenderà totalmente da Fabio, anche perché il suo avversario ha dimostrato di sapersi esaltare davanti alla sua gente, sfoderando un tennis magistrale.

La prosecuzione del match tra Fognini e Kokkinakis è in programma nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio come secondo match sulla Kia Arena a partire dall’01:00 (dopo Bucsa-Andreescu). Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.