Salernitana, clamoroso colpo di scena: potrebbe essere richiamato Nicola

La Salernitana è ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero a sorpresa di Davide Nicola, condannato dalla pesante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta per 8-2. Nelle ultime ore è venuta fuori un’ipotesi clamorosa. Secondo quanto ha raccontato Gianluca di Marzio a Sky: “La notizia, indiscrezione clamorosa, riferisce di un tentativo del presidente Iervolino di richiamare Nicola in panchina a un giorno e mezzo dall’ufficialità dell’esonero. Decisione domani mattina, ma questa è la pazza idea del presidente della Salernitana. Un’idea che è concreta, seria. Gran parte della squadra e probabilmente anche tifoseria rivorrebbe Nicola. Nelle ultime ore, la società ha sondato anche altri allenatori come D’Aversa, Di Francesco, Donadoni con cui c’è stata una call e Leonardo Semplici che aveva accettato l’offerta della società granata, ma Iervolino vuole prendersi un’altra notte di riflessioni e in mattinata è attesa la decisione”. Se non dovesse essere richiamato Nicola, in prima fila per la panchina ci sarebbe quindi l’ex allenatore di Cagliari e Spal, Leonardo Semplici, seguito da D’Aversa e Di Francesco.