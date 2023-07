Prosecuzione Cecchinato-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Nicolas Jarry nella prosecuzione del primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Nonostante fosse spacciato in partenza, il tennista palermitano è riuscito a strappare un set al più quotato Jarry, alimentando le proprie speranze di passare un turno sui prati londinesi. Il cileno ci ha messo una pezza, portandosi avanti di un break nel secondo set prima che l’incontro fosse sospeso per oscurità, tuttavia tutta la pressione è ora su di lui. Jarry resta comunque favorito per un posto al secondo turno, ma Cecchinato proverà a giocarsi le sue carte ed approfittare del vantaggio (neanche così piccolo) che si è creato.

Cecchinato e Jarry torneranno in campo per riprendere dal secondo set oggi, giovedì 6 luglio come secondo match dalle ore 12 sul campo 5. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso sei canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 251 al 256, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prosecuzione del match di primo turno tra Cecchinato e Jarry garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.