LIVE – Cecchinato-Jarry, primo turno Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del primo turno tra Marco Cecchinato e Nicolas Jarry a Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il palermitano è chiamato all’impresa contro il bombardiere cileno, autore di una stagione fino a questo momento da incorniciare. Il verde, inoltre, è sempre stato il tallone d’Achille per il gioco di Cecchinato, decisamente più a suo agio in condizioni lente. L’azzurro partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. L’unico precedente ha sorriso proprio a lui ma si è disputato sulla terra battuta. In caso di exploit per il giocatore siciliano ci sarebbe al secondo turno uno tra l’australiano Jason Kubler oppure il transalpino Ugo Humbert. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cecchinato e Jarry pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 12.00 italiane sul Court 5 (al termine di Zhao-Korpatsch).

COME SEGUIRE CECCHINATO-JARRY IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

CECCHINATO-JARRY (primo turno Wimbledon 2023)