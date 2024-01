Prosecuzione Bronzetti-Krueger in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

Lucia Bronzetti tornerà in campo contro Ashlyn Krueger nella prosecuzione del primo turno del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La sfida è stata interrotta per pioggia a metà secondo set: l’azzurra aveva vinto la frazione inaugurale per 6-4, mentre era in svantaggio di un set nella seconda (3-2). Le giocatrici torneranno dunque in campo per completare la sfida e centrare l’accesso al secondo turno. Lucia avrà dalla sua il vantaggio di essere avanti di un set a zero, mentre la statunitense aveva l’inerzia dalla sua parte. Si prospetta dunque un match molto equilibrato che entrambe proveranno a portare a casa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Krueger torneranno in campo martedì 2 gennaio come secondo incontro sullo Show Court 2 al termine di Klein-Baez, con inizio fissato alle ore 2:00 italiane, le 11:00 australiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Brisbane avrà un canale dedicato, vale a dire Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.