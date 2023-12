Wta Brisbane 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Brisbane 2024, torneo di scena da lunedì 1° a domenica 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della città australiana. La bielorussa Aryna Sabalenka guida il seeding, seguita dalla kazaka Elena Rybakina, sua avversaria nell’ultima finale degli Australian Open. Spicca anche la presenza di Naomi Osaka, al ritorno nel circuito dopo la gravidanza, mentre le tenniste italiane ai nastri di partenza saranno tre: Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

CALENDARIO WTA 2024: TUTTI I TORNEI MESE PER MESE

La diretta televisiva del WTA 500 di Brisbane 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Brisbane avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta di Brisbane, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPERTURA TV WTA BRISBANE 2024*

*Canali provvisori, in attesa della programmazione ufficiale dell’emittente

Lunedì 1° gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253

Martedì 2 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253

Mercoledì 3 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253

Giovedì 4 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253

Venerdì 5 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253

Sabato 6 gennaio – LIVE dalle ore 02:00 alle 13:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253

Domenica 7 gennaio – LIVE dalle ore 05:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 253