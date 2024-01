Liverpool-Newcastle, Klopp: “Per vincere le partite bisogna creare tante occasioni”

“Sono felice. E’ vero, ho perso la fede nell’esultanza finale, poi per fortuna l’ho ritrovata. In ogni partita del Liverpool perdo anche uno o due kg, ma che bello, abbiamo vinto”. Lo ha detto Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Newcastle: “Il risultato rispecchia quello che ha dimostrato il campo. Per vincere la partita devi creare tante occasioni, è ovvio. Siamo stati bravi sbloccarla e poi a rimetterla in piedi. Partita eccezionale e speciale, il pressing è stata la chiave. Sono molto felice di questa partita, è stata interpretata nel modo migliore. Quando sei bravo nei momenti decisivi alla fine la porti a casa. Nel 99.9% delle possibilità abbiamo sempre attaccato per segnare”.