Jasmine Paolini e Sara Errani avanzano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati e balzano al primo posto nella race.

Inizia nel migliore dei modi l’avventura della coppia composta da Jasmine Paolini e Sara Errani a Cincinnati. Le due tenniste hanno battuto al primo turno del Masters 1000 statunitense la coppia composta dalla serba Danilovic e dalla russa Potapova.

Il successo è arrivato in due set (6-3, 7-6 (4)).

Paolini/Errani, chi affronteranno agli ottavi: oltre al successo il primo posto nella race

Jasmine Paolini e Sara Errani agli ottavi di finale, che si disputeranno nella giornata di mercoledì con orario ancora da definire, sfideranno la coppia composta dalla polacca Linette e la danese Tauson.

La coppia, con il successo odierno, è balzata in vetta alla Race annuale (che tiene conto solo dei punti accumulati nell’anno solare) e vedono sempre più vicina la matematica qualificazione alle WTA Finals di Riyadh per il secondo anno di fila.

Il torneo si disputerà in Arabia Saudita dall’1 all’8 novembre.