Bronzetti-Krueger in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Ashlyn Krueger nel primo turno del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La tennista azzurra inizia una nuova stagione in cui proverà a riavvicinarsi alle prime 50 e magari rientrarci per ottenere un nuovo best ranking dopo un 2023 in cui è comunque si è confermata su buoni livelli. Secondo i bookmakers, Lucia scenderà in campo leggermente sfavorita contro la tennista statunitense che nasce sui questi campi sul veloce all’aperto e si è aggiudicato un precedente abbastanza recente a Pechino, quando lo scorso autunno riuscì ad imporsi in tre set sulla nostra tennista.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Krueger scenderanno in campo lunedì 1 gennaio ad orario ancora da comunicare. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Brisbane avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.