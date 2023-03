Pro Patria-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Pro Sesto, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono al settimo posto, sono reduci da un non buono periodo di forma, con 1 sola vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3. La formazione ospite, invece, è in prima posizione, insieme a Feralpisalò e Lecco posizione, arrivando da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 uscite. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Dazn. Sportface vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.

