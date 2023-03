Highlights e gol Fiorentina-Milan 2-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 74

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Milan, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze grande prima mezzora dei padroni di casa che vanno ripetutamente vicino al gol del vantaggio, i rossoneri si svegliano dal trentesimo minuto con Olivier Giroud che ha una bella occasione ma il suo tiro al volo viene bloccato da Terracciano. Nella ripresa, pronti via, Ikoné brucia Tomori sulla fascia e si conquista il calcio di rigore. Dal dischetto Nico Gonzalez è freddo e spiazza Maignan. La reazione del Milan è di nervi con Theo Hernandez che spreca una occasione importante. Con il passare dei minuti la Fiorentina torna padrona della partita e trova il gol del raddoppio grazie ad un gran gol di Jovic. Inutile il gol di Theo Hernandez nel finale. Brutta sconfitta invece per i rossoneri che rimangono fermi a quota 47.

LE PAGELLE E I VOTI