Portogallo-Norvegia oggi in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Europei U19 2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Portogallo-Norvegia, match valevole per la semifinale degli Europei Under 19 2023. La gara andrà in scena al Tony Bezzina Stadium di Paola, e vedrà scontrarsi i fortissimi portoghesi, con 3 vittorie su 3 nel girone che vedeva anche gli azzurrini di Alberto Bollini, con gli scandinavi, arrivati al secondo posto nel loro girone, ed entrambe le selezioni vogliono raggiungere la finale per andare a giocarsi il titolo continentale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 13 luglio alle ore 18:00; la diretta sarà affidata a RaiPlay.

