Italia-Spagna in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Europei U19 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Spagna, match valevole per le semifinali degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini, dopo il secondo posto nel loro girone, alle spalle del Portogallo, si trovano ad affrontare la vincente dell’altro girone: la Spagna. Una gara difficile, e che non vede per nulla gli azzurrini favoriti, ma proveranno ugualmente a gettare il cuore oltre l’ostacolo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 13 luglio alle ore 21:00; ugualmente, la diretta televisiva sarà affidata a RaiSport, mentre lo streaming a RaiPlay.

