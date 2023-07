Italia-Turchia, quarti di finale Finals VNL femminile 2023: data, orario, diretta tv e streaming

Italia e Turchia si sfidano nei quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League femminile 2023. La fase finale della competizione si svolge negli Stati Uniti e più precisamente in Texas ad Arlington, dove le otto squadre qualificate si contenderanno il titolo. Le Azzurre del ct Mazzanti, dopo aver chiuso al sesto posto la prima fase, cercano l’accesso alla semifinale contro la temibile Turchia che invece si è piazzata al terzo posto. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

ORARI, TV E STREAMING – Italia-Turchia andrà in scena alle ore 21:00 italiane di giovedì 13 luglio (le 14:00 locali). La partita sarà trasmessa in diretta tv sulle reti di Sky Sport, ma gli appassionati avranno anche l’opportunità della diretta streaming sia grazie a Sky Go e Now Tv che grazie al portale Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB che trasmetterà tutte le partite della VNL e a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.