Pattinaggio artistico, programma libero coppie artistico oggi in tv: orari e streaming Europei 2023

Il programma, gli orari e la diretta tv del programma libero coppie artistico agli Europei 2023. Tanta attesa per Sara Conti e Niccolò Macii, che hanno chiuso in prima posizione il programma corto. Si allontana il sogno medaglia per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, ieri quinti, mentre Lucrezia Beccari e Matteo Guarise arrivano dall’ottavo posto nel corto. Appuntamento oggi, giovedì 26 gennaio, alle ore 18.25.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA START LIST

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta dalle 18.40 su Rai Sport, e dalle 18.10 su Eurosport 2.