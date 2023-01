Scherma, Azzi: “Sarà un anno importante. Puntiamo al primo posto nel medagliere”

“Le prime tornate di Coppa del Mondo ci hanno dato grandissime soddisfazioni, non ci montiamo la testa però credo che il lavoro sta andando avanti nel modo giusto”. Queste le dichiarazioni di Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma, a Italpress. “Questo è un anno importante. Ci sono i mondiali di luglio, c’è l’inizio della qualifica olimpica, ma anche dal punto di vista dei Cadetti, che saranno impegnati a Napoli, siamo alle porte dei due eventi clou della stagione: gli Europei di Tallinn a marzo e poi i di Plovdiv ad aprile. Siamo dunque nel pieno della stagione e dell’attività”.

Come obiettivi il numero uno della scherma italiana li ritiene ambizioni: “Ci presentiamo per ottenere possibilmente il primo posto nel medagliere. La concorrenza c’è ed è importante, ma aldilà delle medaglie conta l’esperienza e il far crescere questi ragazzi. La categoria Under 17 è quella in cui si inizia a formare lo schermidore di livello internazionale, sarà un’esperienza insostituibile per i nostri atleti”.