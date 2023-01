Calendario Europei Espoo 2023 pattinaggio artistico: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di Espoo 2023 di pattinaggio artistico, in programma da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. I migliori atleti d’Europa sono pronti a scendere sul ghiaccio della località finlandese per aggiudicarsi il prestigioso titolo. Al termine delle gare, come di consueto, si svolgerà il Gala di esibizione per concludere in bellezza l’evento. L’Italia, guidata dalla coppia di danza Charlene Guignard e Marco Fabbri, proverà a conquistare piazzamenti di peso ed inserirsi nella lotta per le medaglie.

STREAMING E TV – Tutte le gare verranno mostrate integralmente in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, con alcune gare trasmesse anche sui canali tv Eurosport 1 ed 2 (visibili in streaming su Sky Go, Timvision e Dazn). Inoltre, le fasi salienti verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, risultati e cronache per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario degli Europei di Espoo 2023 di pattinaggio di figura.

Calendario Europei Espoo 2023

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO

12.15 Coppie di artistico – Programma corto (diretta dalle 12.30 su Rai Sport)

15.45 Cerimonia di Apertura

16.35 Singolo uomini – Programma corto (differita su Rai Sport alle 19.30)

GIOVEDI’ 26 GENNAIO

12.15 Singolo donne – Programma corto (diretta dalle 14.20 su Rai Sport)

18.25 Coppie di artistico – Programma libero (diretta dalle 18.40 su Rai Sport, dalle 18.10 su Eurosport 2)

VENERDI’ 27 GENNAIO

12.15 Danza – Rhythm dance (differita su Rai Sport alle 16.30)

17.00 Singolo uomini – Programma libero (diretta dalle 18.00 su Rai Sport, diretta integrale su Eurosport 2)

SABATO 28 GENNAIO

12.00 Singolo donne – Programma libero

17.30 Danza – Danza libera (diretta integrale su Eurosport 2)

DOMENICA 29 GENNAIO

14.30 Gala di esibizione