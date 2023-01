Pattinaggio, Europei Espoo 2023: la start list del programma corto delle coppie d’artistico

La start list del programma corto delle coppie di artistico agli Europei 2023 di pattinaggio, in corso di svolgimento a Espoo, in Finlandia. Tre le coppie azzurre al via, con Conti/Macii e Ghilardi/Ambrosini tra le favorite. L’appuntamento è alle ore 12:15 italiane.

LA START LIST

Warm-Up Group 1

1 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN

2 Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO CZE

3 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA

Warm-Up Group 2

4 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT

5 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE

6 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR

Warm-Up Group 3

7 Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT GER

8 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN NED

9 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA UKR

Warm-Up Group 4

10 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA

11 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER

12 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA

13 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA