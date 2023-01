Pattinaggio artistico, programma corto femminile oggi in tv: orari e streaming Europei 2023

Il programma, gli orari e la diretta tv del programma corto femminile di pattinaggio artistico agli Europei 2023. Terza gara in programma sul ghiaccio finlandese di Espoo dopo l’esordio di ieri con il programma corto coppie artistico e il programma corto maschile. Attesa per la belga Loena Hendrickx, grande favorita per la medaglia d’oro. Per l’Italia scenderà sul ghiaccio Lara Naki Gutmann. Appuntamento oggi, giovedì 26 gennaio, alle ore 12.15.

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play e Discovery +.