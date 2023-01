Groningen-Cambuur, match appartenente al campionato olandese, è stato interrotto sul finale per scontri sugli spalti. La sfida ormai giunta oltre al 90esimo e sul risultato di 0-1, è stata sospesa per l’invasione di campo effettuata dai tifosi padroni di casa. La gara dopo 7 minuti di stop, ha ripreso il via, per giungere a compimento.