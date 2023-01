LIVE – Pattinaggio artistico, Europei 2023: programma corto femminile (DIRETTA)

La diretta testuale del programma corto femminile di pattinaggio artistico agli Europei 2023. Terza gara in programma sul ghiaccio finlandese di Espoo dopo l’esordio di ieri con il programma corto coppie artistico e il programma corto maschile. Attesa per la belga Loena Hendrickx, grande favorita per la medaglia d’oro. Per l’Italia scenderà sul ghiaccio Lara Naki Gutmann. Appuntamento alle ore 12.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LE GARE IN TV

LA START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

13:21 – Ora un breve pausa e poi ci sarà il warm up del Gruppo 2.

13:20 – Si chiude il Gruppo 1.

13:14 – Ottima prova di Risa Gomez, la portoghese è prima con 49.14.

13:09 – Non bene Gracheva terza con 39.08.

13:02 – L’ucraina Gozhva prima con 46.78.

12:57 – Rychtarikova in testa con 45.64.

12:53 – Ora tocca a Rychtarikova.

12:50 – Mintsidou ottiene un punteggio di 33.86.

12:43 – La prima a partire sarà Alexandra Mintsidou.

12:35 – Warm up per il primo gruppo.

12:30 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà il programma corto femminile.