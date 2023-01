Sport in tv oggi, giovedì 26 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi offre il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di giovedì 26 gennaio 2023. Protagonista il tennis con le semifinali femminile dell’Australian Open, ma anche il basket con l’Eurolega e l’NBA. Spazio poi agli sport invernali come skeleton, snowboard e pattinaggio di figura con gli Europei di Espoo, senza dimenticare il calcio con la Copa del Rey. Ecco, di seguito, le grafiche.