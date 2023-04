Passaro-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Francesco Passaro se la vedrà contro Alexandre Muller nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro mette nel mirino i primi quarti di finale in carriera a livello Atp. Dopo il sofferto successo all’esordio contro Karatsev, sulla strada di Passaro ci sarà l’ostico francese Muller, numero 80 della Race e capace di raggiungere i quarti a Doha in stagione. L’unico precedente tra i due risale al 2022, in occasione del Challenger di Sanremo, e in quel caso vinse Passaro. Stavolta, però, sarà Muller a partire favorito secondo i bookmakers. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Musetti-Gaston.

Passaro e Muller scenderanno in campo oggi (giovedì 6 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto incontro di giornata sul Center Court dalle ore 12:30 italiane (le 10:30 locali) al termine di Musetti-Gaston. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Passaro e Muller garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata della kermesse marocchina.