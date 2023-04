Italia-Repubblica Ceca oggi in tv: orario e diretta streaming girone Mondiali maschili Ottawa 2023 curling

Tutto pronto per Italia-Repubblica Ceca, partita valevole per la sedicesima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio per conquistare un’altra vittoria e rimanere in corsa per i playoff. Dall’altra parte c’è la formazione ceca, anch’essa a caccia di punti per tenere vivo il sogno di passare il turno. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di giovedì 6 aprile ad Ottawa, in Canada. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la sfida Italia-Repubblica Ceca della rassegna iridata 2023 di curling maschile.

STREAMING E TV – La partita del girone Italia-Repubblica Ceca dei Mondiali di Ottawa 2023 sarà visibile in diretta streaming su The curling Channel (con o senza commento inglese). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.