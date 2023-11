Draper-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Sofia 2023

Jack Draper affronterà Adrian Mannarino nella finale dell’Atp 250 di Metz 2023, in programma dal 5 all’11 novembre. Sono diventate nove le vittorie consecutive del giovane britannico tra il challenger di Bergamo vinto la scorsa settimana e questo torneo di Sofia. Nel corso di questi incontri ha perso solamente due set, uno contro Nakashima e l’altro contro Goffin. Ormai un po’ lo si conosce, se il fisico gli regge (ed è un grosso “se”, purtroppo) il talento è da top player. Di fronte il veterano per eccellenza, un Mannarino che sui campi veloci a livello di ATP 250 continua a dimostrare di essere giocatore da rispettare sempre e comunque. Si tratta del primo scontro diretto tra i due.

Draper e Mannarino scenderanno in campo sabato 11 novembre, sul Center Court, alle ore 14:00. I diritti del torneo sono un’esclusiva di SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), ma presumibilmente allo stesso orario verrà data la priorità alle semifinali di Billie Jean Cup. Sarà in ogni caso possibile seguire il match in diretta sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.