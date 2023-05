Paolini-Xinyu Wang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Jasmine Paolini affronterà Xinyu Wang nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Non è stata finora una stagione facile per la tennista toscana, che nel torneo capitolino spera di trovare un po’ di brillantezza e fiducia, anche grazie alla spinta del pubblico di casa. Il match è certamente alla sua portata, contro una tennista che si esprime meglio sui campi veloci. Per la cinese solo due incontri giocati sul rosso, entrambi terminati con una sconfitta: a Madrid contro Niemeier e a Reus contro Parrizas-Diaz. Si tratta del primo scontro diretto tra le due giocatrici.

Paolini e Xinyu Wang scenderanno in campo oggi, martedì 9 maggio, come 3°incontro dalle 11:00 sul Campo Centrale.