Indoor Rowing, presentata la 2° edizione del Challenge Filippo Mondelli

La seconda edizione del Challenge “Filippo Mondelli”, inserita all’interno del programma della XXI edizione del C2 Open Indoor Rowing Championships, è stata presentata oggi a Roma, presso la sala conferenze del Palazzo delle Federazioni in viale Tiziano. Presente il Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute Vito Cozzoli che nel suo intervento ha sottolineato come Sport e Salute sia da sempre vicino al canottaggio e all’Indoor Rowing, discipline capaci di avvicinare allo sport un gran numero di persone di ogni età. Hanno partecipato anche l’Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Segretario Generale della F.I.C. Maurizio Leone, il Presidente e Amministratore di C2 Caroline Lucas, il Comandante del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle Magg. Danilo Cassoni, il Direttore Generale A.S.I. Fabio Salerno e il Team Manager della Nazionale Italiana di Rugby Giovanbattista Venditti.

La gara promozionale di Indoor Rowing è organizzata dalle Fiamme Gialle insieme alla A.S.D. C2 Team Italy, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e l’ausilio di Concept 2 Italia. Oltre alla consueta partecipazione online dal 15 al 20 maggio, ci sarà la possibilità di gareggiare in presenza il 20 maggio, durante gli C2 Open Championships 2023 in programma presso gli impianti sportivi di “SapienzaSport” i prossimi 20 e 21 maggio. La competizione benefica dedicata al ricordo del campione di canottaggio Filippo Mondelli, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca per la lotta contro il cancro, anche per quest’anno sarà aperta a tutti, tesserati e non, agonisti e amatori, dagli Under 12 fino ad arrivare agli Over 80. Per iscriversi alla modalità online basterà cliccare sul seguente link https://www.ergevents.it/iscrizione-challenge-filippo-mondelli-bonifico/ e compilare il modulo entro le ore 24 del 14 maggio 2023. La tassa di iscrizione, che è a tutti gli effetti una donazione, sarà libera a partire da 10 euro e dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a A.S.D C2 TEAM ITALY al seguente IBAN: IT85B0200839011000106027690. Per confermare l’iscrizione basterà inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail [email protected] Per partecipare in presenza il 20 maggio durante gli C2 Open Championships 2023, basterà recarsi sul posto in via Fornaci di Tor di Quinto, 64 Roma, e accreditarsi presso il gazebo dedicato alla manifestazione.