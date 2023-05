Cobolli-Nava oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Emilio Nava nel turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il romano è abbastanza riposato. Al primo turno, infatti, è stato in campo soltanto sette giochi prima del ritiro del georgiano Nikoloz Basilashvili. Lo statunitense, invece, è reduce dalla splendida vittoria in rimonta ai danni del forte giapponese Taro Daniel. Non sarà un incontro facile per Cobolli, che partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due giocatori non ci sono precedenti da registrare. La superficie potrebbe favorire il gioco dell’azzurro rispetto a quello dell’avversario, più abituato a condizioni rapide.

Cobolli e Nava scenderanno in campo oggi (martedì 9 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata sulla Court 2 dalle ore 11.00. Trattandosi di un incontro di qualificazione non è prevista copertura televisiva o streaming. Gli incontri di tabellone principale, invece, saranno trasmessi da Sky Sport. Quest’ultimo che monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Ogni giornata, inoltre, sarà arricchita da approfondimenti live nello studio speciale di Sky al Foro Italico con commenti e analisi per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra e al termine delle partite.

Da non perdere anche gli appuntamenti giornalieri con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, visibile dai telespettatori anche tramite il grande appuntamento di “Insider”. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro: un match ATP al giorno sarà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e un secondo match in differita serale da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà gli Internazionali d’Italia 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutto l’arco dell’appuntamento.