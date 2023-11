Carragher a lezione di francese da Giroud: l’attaccante del Milan gli insegna a pronunciare il suo nome (VIDEO)

Durante un’intervista a CBS Sports al termine di Milan-Psg, Olivier Giroud si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Jamie Carragher, ex calciatore del Liverpool. Quest’ultimo ha infatti ricevuto lezioni dall’attaccante del Milan su come pronunciare correttamente il nome in francese. La pronuncia molto marcata di Carragher non si avvicinava minimamente all’originale, bensì suonava quasi come un “Olivia Giroud“. I due, insieme agli altri ospiti in studio, hanno così dato vita ad uno scambio esilarante diventato immediatamente virale.