Paolini-Frech oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Magdalena Frech nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo in partenza sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Proviene dalle qualificazioni l’avversaria della giocatrice azzurra, che ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate ed è chiamata a riscattarsi. Sicuramente non sarà una passeggiata contro una tennista che ha già vinto due match, ma neppure un’impresa. Tra le due non ci sono precedenti: in palio un posto al secondo turno contro la terza forza del seeding Jessica Pegula.

Paolini e Frech scenderanno in campo oggi (mercoledì 26 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come quarto incontro sul Court 5 dalle ore 11:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di primo turno tra Paolini e Frech garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.