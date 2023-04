Assessore alla Legalità del Comune di Napoli: “Partita con la Salernitana meglio domenica”

L’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della questione del possibile rinvio della sfida contro la Salernitana per garantire un’eventuale festa scudetto più controllata: “Speriamo che questo evento eccezionale non venga guastato dai soliti luoghi comuni, semmai diamo un esempio. Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l’Osservatorio per giocare domenica. Giocare Napoli-Salernitana di domenica ci darebbe una mano a razionalizzare l’utilizzo delle Forze dell’Ordine. Sono tutti temi al vaglio dell’Osservatorio e speriamo che venga accolta la nostra richiesta di giocare Napoli-Salernitana alla domenica”.