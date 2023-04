F1, Leclerc: “Sono un fan del circuito di Baku. Spingeremo al massimo”

Un inizio da dimenticare, ma si può sempre rimediare. Questo è quello che probabilmente starà pensando nella sua testa Charles Leclerc che con la sua Ferrari è chiamato subito ad invertire la rotta dopo un avvio di stagione macabro. La prossima tappa del Mondiale di Formula 1 sarà in Azerbaijan, circuito congeniale alle caratteristiche proprio d Le Clerc.

Il pilota monegasco ha parlato alla stampa prima del lungo weekend in quel di Baku. Queste le sue parole: “Sono un grande fan dei circuiti cittadini come quello di Baku. Qui ho fatto due pole, ho messo a segno anche i miei primi punti in Formula Uno il che lo rende un tracciato ancora più speciale per me. Spingeremo al massimo nel weekend“.