Pallanuoto, SuperFinal World Cup 2023: Usa e Olanda per l’oro. Setterosa nella finale per il 5°posto

Saranno Stati Uniti e Olanda a contendersi l’oro nella SuperFinal della World Cup femminile 2023 di pallanuoto, in programma a Long Beach, in California. Nelle semifinali andate in scena nella notte italiana le padroni di casa hanno abbastanza controllato il match che le ha viste vittoriose contro la forte Ungheria per 16-10. Più lottato l’altro incontro, con le Oranges che si sono imposte 12-8 sulla Spagna. Arriva una vittoria anche per il Setterosa, che sconfigge nettamente con il punteggio di 17-10 la Nuova Zelanda e questa sera tornerà in vasca nella finale per il 5° e 6° posto contro la Grecia, che invece ha battuto Israele.

