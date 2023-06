MotoGP GP Olanda, Marc Marquez non correrà ad Assen

Marc Marquez non prenderà parte al GP d’Olanda di MotoGP in programma questo pomeriggio sul circuito di Assen. Continua la stagione da incubo per il campione spagnolo, ieri caduto per l’ennesima volta durante le qualifiche. “Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio sul TT Circuit Assen dopo essere stato dichiarato non idoneo a causa delle lesioni riportate nel GP di Germania della scorsa settimana, che si sono ulteriormente aggravate ad Assen”, si legge nella nota di Honda. Questa la nota della Honda. Si tratta del quinto GP saltato da Marquez dopo Argentina, Texas, Spagna e Germania.