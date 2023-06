Dubbio attacco per Nicolato: Gnonto e Cancellieri pronti per l’esame decisivo con la Svizzera

Con un solo risultato a disposizione, con la rabbia ancora fresca nella memoria per gli episodi arbitrali all’esordio con la Francia e con tanti dubbi di formazione, soprattutto in attacco. L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato si presenta così al match da dentro o fuori contro la Svizzera, che ha vinto all’esordio contro la Norvegia. Gli azzurrini, reduci dalla sconfitta tra le polemiche e gli errori arbitrali con la Francia, dovrebbero cambiare volto, rispetto all’11 visto con i transalpini. Non che la partita della Cluj-Arena sia stata negativa, anzi, ma Nicolato potrebbe lasciare in panchina chi non ha convinto. Su tutti Nicolò Cambiaghi, reduce da una prova poco convincente. Al suo posto è ballottaggio tra Gnonto e Cancellieri, dopo un ottimo ingresso da parte di entrambi nel secondo tempo di giovedì. L’attaccante della Lazio ha creato molto, ma ha anche fallito una chance da gol da pochi metri. L’esterno/seconda punta del Leeds invece ha portato (su intuizione proprio di Cancellieri) all’espulsione di Badè. Potrebbe essere confermato invece Pellegri, autore del gol dell’illusorio pareggio. A centrocampo l’uomo mercato Tonali e Ricci sono gli intoccabili, ma Rovella potrebbe essere sostituito da uno tra Miretti e Bove. Qualche dubbio anche sulle fasce, dove Udogie (reduce dall’errore con la Francia) potrebbe lasciare il posto a Fabiano Parisi, reduce da una stagione che l’ha visto imporsi tra i primi tre calciatori per metri percorsi palla al piede. Promosso Raoul Bellanova, ma sulla corsia destra potrebbe toccare per ragioni di turn over a Cambiaso.

Nessun dubbio invece tra i pali con Carnesecchi, difeso dal terzetto composto da Okoli, Pirola e Scalvini. Di fronte c’è una Svizzera verticale e a suo agio in ripartenza, con alcune individualità di spessore come il centrocampista Fabian Rieder e l’attaccante Zeki Amdouni. Il primo ha totalizzato sette gol e quattro assist nella Super League svizzera con la maglia dello Young Boys, mentre l’attaccante è già decisivo con la nazionale A, come dimostra la doppietta realizzata alla Romania nel match di qualificazione agli Europei del 2024. Anche la Svizzera U21 ha segnato più gol dei pari età dell’Italia nella fase di qualificazione al torneo continentale. Adesso gli azzurrini, dopo le occasioni mancate con la Francia, devono ritrovare la confidenza col gol per sognare i quarti.